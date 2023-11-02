台灣警雁關懷協會桃園分會會長曾國治、親善大使謝佳容等人今天到桃園市警察局交通警察大隊及婦幼警察隊，向堅守交通及婦幼工作的警察同仁頒發績優警務人員榮譽獎牌與慰問金共22案32人，以表彰桃警在推動各項交通及婦幼工作上辛勞及卓越表現。

交通工作傑出表現包含圓滿達成2023年世界客家博覽會的交通疏導勤務；在全國道路安全宣導執行成果中排名第一；在道安執法創新方面獲得全國第二名；在道路交通事故處理品質上獲得全國第三名等，展現桃警交通執法的專業和創新精神，並為事故處理提供了高效率和高品質的服務。

婦幼隊則是長期針對各項婦幼安全議題（如性侵害防治、性騷擾與跟蹤騷擾、兒少保護、家庭暴力及性影像等）業務積極推行，發揮婦幼警察整體宣導效度，並在減少婦幼被害犯罪發生不遺餘力。

交大大隊長林鼎泰指出，警察工作內容繁雜而辛苦，感謝警雁關懷協會對整個交通及婦幼工作團隊的鼓勵和激勵，會長曾國治及親善大使謝佳容表示台灣警雁關懷協會將繼續與桃警攜手合作，共同致力於維護社會的交通秩序和安全，並持續保障婦幼權利不受侵害。