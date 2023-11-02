近期進口雞蛋流向不明造成食安疑慮，許多縣市紛紛禁止學校營養午餐使用液蛋，也連帶影響雞蛋買氣，上週每台斤產地價與批發價分別調降為43.5元及53元，台北市蛋商公會10月31日證實，由於雞蛋市場穩定，今(2日)起每台斤批發價將調降為50元，距離上次降價僅1週時間。「誰把綠色變成噁心的顏色」直呼，自從農業部前部長陳吉仲下台後，台灣就不缺雞蛋了，蛋價也愈來愈便宜，食安受重視，感謝一個無能部長德不配位的辭去。

「市場供需永遠會反應在價格上！」誰把綠色變成噁心的顏色今(2日)在臉書發文表示，當民進黨側翼嘲諷全聯突然雞蛋滿滿不缺蛋的時候，卻忘了就是因為「台農進口蛋」事件造成人心惶惶，傳統市場蛋商紛紛群起標註「台灣本土蛋」澄清自家蛋的品質。

誰把綠色變成噁心的顏色提到，無腦側翼誣衊「國民黨囤蛋」，卻沒有真正敢面對台灣蛋農產量供應不足，把錯推給了「在野／民間」，卻也從未抓到過一個「囤蛋業者」；倒是進口蛋事件爆發，立馬抓了幾個囤著進口壞蛋的廠商，還要台農出來替民進黨洗地兼背鍋。

「但是817萬個笨蛋卻沒辦法認清事實！」誰把綠色變成噁心的顏色指出，缺蛋、蛋價上揚、都是在陳吉仲任內，抓不到造謠出來的「囤蛋業者」，卻屢屢被抓到進口蛋補助的弊案、進口蛋品質弊案、改標弊案，連帶牽涉到了美國萊豬改標的事實。只是要你下台很客氣了！

他強調，依照民進黨在野作風，不鬥臭你連帶關係、沒有無限上綱要總統下台、沒有要求司法機關、特偵組偵辦，「陳吉仲你要感謝民進黨的庇護！」但是一個無能的部長下台，蛋的供需恢復正常，蛋價往下調整，進口豬肉食安、就連國中小營養午餐問題也再度受到重視。

他直言「真的，感謝一個無能部長德不配位的辭去！」網友表示「雞蛋上下其手不知道撈了多少錢」、「陳吉仲要出來接受檢核！不是辭職就沒事了」、「這豈是一個怖掌能決定的事，後面還有嘿嘿嘿」、「跌價又如何，現在店家加蛋20已經變成固定了」、「店家要跪謝陳吉仲」、「果然水很深」、「想不到一個部長影響力這麼大」、「感覺人民自治都比政府還有效率與約束力，所有檯面上尸位素餐的貪官污吏都應該滾！」