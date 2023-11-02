民進黨總統參選人賴清德搭檔駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」呼聲高，國民黨立委陳以信今天詢問外交部長吳釗燮，外傳吳將接替駐美，由歐洲某重要代表返國接任外交部長？對此，吳釗燮連說三次「沒有這件事」，被詢及蕭美琴是否返台時，也與陳以信脣槍舌戰，就是沒有鬆口。

賴清德近日接受媒體專訪透露，目前各界推薦的副手人選大約有6人，並坦承蕭美琴是「優先名單的優先之上」。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會備質詢，陳以信詢問日前美國在台協會主席羅森伯格來台與吳釗燮私下會晤，羅森伯格是否有重申「反對台獨」立場？吳釗燮表示，私下對話的內容不會對外公開，但完全沒談到這個部分。

至於是否有談到蕭美琴如果返台成為副總統人選，接任駐美代表的人選問題？吳釗燮也說，「完全沒談到這個議題」，還一再重覆，他不能代表賴清德競選陣營，來談論蕭美琴是不是會擔任賴的副手。

陳以信追問，駐美代表是我對美關係的重要指揮官，如果突然把她拉回來參選副總統，是否會影響我們跟美國之間的溝通的管道？外交部是不是要預作準備？

不過陳以信還沒有問完，吳釗燮就忙著插話，一再表示「不會有問題」，陳解釋「我不是問你有沒有問題，你現在假設它不會有問題，我就問你說你有沒有準備？」

但吳釗燮還是一再重覆「不會有問題」，還說，台美之間有非常制度化的溝通管道，至於有無備案人選這些涉及選戰規畫的問題，他不會回答。吳甚至把問題轉向，說「如果我是委員，不會關心蕭美琴，會更關心國民黨總統參選人侯友宜的副手人選。」

此舉引發陳以信怒火，反批吳釗燮現在是在外交部長的位置上，應該就外交部長的立場去回答問題，兩人陷入激烈的唇槍舌戰。

隨後陳以信再問，聽說歐洲某位重要代表最近要回國，「是否要接你外交部長的位置？而你要派去駐美？」吳釗燮回應「沒有這件事，沒有這件事，完全沒有」。

至於台積電創辦人張忠謀將代表台灣出席APEC會議，是否可能會晤美國總統拜登？吳釗燮僅低調表示，根據往例，安排台灣領袖代表與美方高層會談，都是外交部安排的方向。