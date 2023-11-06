有媒體今（6）日大幅報導痛批蔡政府「雞蛋國家隊」，指國內雞蛋生產已逐漸恢復，政府卻繼續進口雞蛋，造成蛋價下跌。農業部大動作發逾千字新聞稿澄清，表示為了因應國際間高病原禽流感疫情有再度爆發跡象，仍有必要持續酌量進口雞蛋以維護安全庫存；農業部並表示，「近期蛋價下跌主因來自不實訊息造成進口雞蛋的污名化，連帶造成國產雞蛋買氣受影響，加上部分縣市仍未恢復學校營養午餐使用液蛋，雞蛋消費疲軟所致。」

農業部反問，官方全心照顧消費者，消弭雞蛋黑市價格卻遭批「應相信市場機制」，難道要讓台灣民眾承受高蛋價？全心照顧農民，不降關稅採專案進口，否則要讓農民自生自滅？農業部並表示，買雞蛋不像買工業產品，下訂單就有，「國外沒有一顆雞蛋是專程為我們而生產，而是要跟國外貿易商及畜牧場定約安排生產期程，也不是等到缺蛋的時候再跟國外馬上訂馬上到，」這就是今年初缺蛋我們學到的教訓，難道媒體和民代又要我們走回頭路？