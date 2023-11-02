張男與妻子在路邊爭吵，事後撒出鈔票，就在老婆撿拾鈔票之際，張男竟男路邊石頭，砸破停車格車子的車窗。（翻攝畫面）

張男與妻子在路邊爭吵，事後撒出鈔票，就在老婆撿拾鈔票之際，張男竟男路邊石頭，砸破停車格車子的車窗。（翻攝畫面）

新店1名25歲張姓男子，日前將新店區北宜路一段停車格內的車子毀損後，還留言稱因有感情糾紛氣憤下砸車，他會負賠償責任及到派出所報到，48歲女車主發現後向警方報案。

警方表示，10月24日8時許接獲許女報案，稱車輛遭人毀損，需警方到場協助，警方到場發現許女的自小客車遭人毀損，並向警方表示，犯嫌25歲張男向她坦承與其配偶因感情問題吵架，遂憤而以徒手及持路旁之磚塊毀損旁邊的車輛發洩情緒，並留聯絡電話予被害人，答應賠償及後續將自行至派出所報到後，即表示有事先行離去，許女因此請求警方到場記錄毀損情形。

警方事後調閱監視器，發現張男與妻子在路邊爭吵，事後撒出鈔票，就在老婆撿拾鈔票之際，張男竟男路邊石頭，砸破停車格車子的車窗。

警方獲報後，經通知張男到案說明，張男坦承犯行不諱，經告知被害人相關相關法律權利，許女表示先自行協調賠償事宜，暫不提出告訴。