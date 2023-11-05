桃園平鎮砂石車狂瀉土石，員警與巡守隊共同清理現場。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區快速路一段702號前，今日清晨12時許，一名32歲許姓男子開車行經該路段，不慎撞上砂石車掉落之土塊，造成車輛損壞，警方獲報場場一看，發現竟是砂石車掉落土石，綿延數百公尺，員警立即與東勢里巡守隊共同清理現場，並已掌握疑似掉落土石之車輛，積極通知駕駛到案說明。

民眾今日凌晨開車行經該路段，撞上掉滿路的土石，想閃都無處閃，導致車輪及保險桿等多處滿是泥濘，造成車輛毀損。平鎮警方表示，獲報後員警與東勢里巡守隊共同清理現場，以避免來往車輛發生危害；另由於事故現場並無監錄系統，經擴大調閱週邊工廠監視器，已掌握疑似肇事車輛，目前正積極通知到案說明，以釐清案情。

警方也說，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。另是否涉及公共危險部分，尚須當事人到案使得釐清。