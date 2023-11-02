親人過世舉行喪禮，現場氣氛一定都是哀傷沉重，但印度卻有人阿公死後準備火化，孫子卻衝上去比YA合照，對此女作家黃大米解釋原因，讓不少網友直呼長知識。

黃大米日前在臉書分享粉絲的留言，該名粉絲表示，一個印度朋友近日阿公過世，遺體準備火化，沒想到這個朋友竟然跑去跟遺體合照，還面露笑容，事後問「要不要把照片傳給你看」，遭到拒絕後滿臉遺憾「我只是要讓阿公認識一下我的台灣朋友」、「可惜沒機會讓阿公認識你」。

粉絲以為自己遇到個奇葩，沒想到過了一陣子，在瓦拉納西恆河畔看見正要焚化的遺體，親友們卻全部圍上去比YA大笑，這才意識到，原來印度人觀念跟華人不一樣，認為年紀大自然往生是好事，「印度人看待生死相當豁達跟灑脫，也沒恐懼」，所以才會笑著跟遺體合照，因為以後沒機會了。

不少網友也直呼長知識：「第一次聽到，好棒的分享」、「現在也覺得能不要拖就離世，是件好事」、「每個人都可以定義自己對死亡的態度」、「對印度人來說，遇到困難跳一場舞就解決了」、「印度沒什麼事是跳舞不能解決的」、「非常豁達的生死觀點，值得學習」、「來拜訪印度一次，文化衝擊絕對衝破頭」。