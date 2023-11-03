彰化縣花壇鄉台74甲線東外環道路，今天（3日）上午發生1起動物交通事故，1頭水鹿從路旁樹林竄出，慘遭行經的貨車撞上，當場慘死，且肇事貨車駕駛逃離現場。警方據報到場處理，移置水鹿屍體後，也將追查肇事駕駛到案。

今天早上7點30分左右，花壇鄉台74甲線東外環道彰化往台中方向，1輛貨車疑似行進中碰撞到路旁樹林竄出的野生水鹿，造成水鹿當場死亡。

目擊民眾原以為是牛被撞到，查看時發現死的是水鹿，隨即報案，而肇事貨車駕駛已肇事逃逸。

彰化警分局大竹派出所所長呂皆慶指出，今天早上該所獲報台74甲線北上3公里處有交通障礙，到場發現有1頭水鹿已明顯無生命跡象，隨即將其移置路旁，避免影響交通並提醒用路人小心。台74甲線東外環路段偶有水鹿出沒，行經該路段，請用路人小心駕駛

呂皆慶表示，民眾若發生交通事故，請撥打110請警方到場處理，駕駛汽機車肇事未依規定處置者，依《道路交通管理處理條例》第62條第1項規定，可處1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者可查扣其駕照1至3個月；此外，該所已通報彰化縣政府動物防疫所及農業處等單位協助後續處理。