群電前3季合併營收達273.02億元，年減13.5%，合併毛利率為20.6%，年增2.6個百分點，營業利益率達10.4%，年增1個百分點，淨利率達8.5%，年增0.6個百分點，稅後淨利為23.13億元，每股純益為5.81元；其中第3季受惠於旺季備貨需求湧現，且大瓦特數電源較上季成長18%，加上匯率支持，單季合併毛利率為22.4%，季增2.1個百分點，年增1.9個百分點；營業利益率達12.5%，季增2.9個百分點，年增1.1個百分點，連袂創下單季歷史新高，單季稅後淨利為9.42億元，季增19.2%，每股盈餘為2.36元。

群電總經理曾國華表示，今年第4季回到往年趨勢，介於第3季與第2季之間，力拚與去年同期持平，明年在低軌道衛星、商務NB大瓦數電源、智慧建築及伺服器電源四大產品線都成長下，有望挑戰歷年新高。

美系外資最新報告指出，群電10月合併營收達31.48億元，年增1%，為今年首見年增，我們相信群電最糟狀況已經過去，復甦的跡象正在顯現，維持群電「加碼」評等，目標價調高至127元。