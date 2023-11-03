一名留學日本的香港女學生被香港國安員警指控發佈網文宣揚「港獨」，在返回香港後被法院判處入獄2個月。此案被視為中國的《香港國安法》在境外適用首例，香港主審法官稱，雖然被告對相關法律刑責「無知」，但被檢方起訴後仍未刪文，可能會煽動無知閱讀者，因此必須判處具阻嚇性的刑罰。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，被告23歲女性袁靜婷稍早前承認一項《刑事罪行條例》下的「作出具煽動意圖的作為」罪，中國香港特區西九龍裁判法院星期五（11月3日）對其判處刑罰。

報導說，起訴文件確認絕大多數涉案帖文都不是在香港境內發表，但是香港國安員警今年3月仍以被告人涉嫌違反《香港國安法》下的「煽動分裂國家」罪將其拘捕，此案件當時被視為中國《香港國安法》域外適用第一例。

主審的香港總裁判官蘇惠德在判決時質疑說，儘管被告人對相關法律「無知」，但被告有權編輯或刪除自己的帖文，而自2020年國安員警首次檢控煽動罪之後，被告人並未刪除帖文，且涉案13篇帖文中，12篇能讓大眾閱讀，無知的人也有可能被微妙地煽動起來，因此必須判處具阻嚇性刑罰。

香港國安員警最初拘捕袁靜婷時並未披露其身份，直到日本東京大學研究生院教授阿古智子透露，才知袁靜婷返港換領身份證時遭國安員警拘捕，案件因此曝光。日本教授阿古智子認為，之所以判她有期徒刑，恐怕是為了達到令人寒心言論的效果，如果連社交媒體上的帖文都受到監控，出國留學的留學生一定要謹慎行事。

辯護方確認，袁靜婷2022年到日本某大學，同時修讀法學院與政治經濟系課程，被捕時為2年級生。

報導說，根據《香港國安法》，無論被告人是否香港居民，無論是否身在香港，《香港國安法》同樣適用。若被告被起訴「煽動分裂國家」罪，一旦被判有罪，情節嚴重的，可處5年以上10年以下有期徒刑；情節較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

但香港國安員警最終引用英國殖民地時代訂立的《刑事罪行條例》「作出具煽動意圖的作為」條文落案起訴袁靜婷，首次定罪可被判監兩年，罰款5000港元（合2.06萬元新台幣），再次被定罪可被判處3年監禁。