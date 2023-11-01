香港時裝界KOL出身、男星林皓霆，日前才宣布籌備近一年的網路時尚節目《衫P》將於本月4日於YouTube上首播，怎料卻突然傳出離世消息，震驚外界；對此，林皓霆所屬經紀公司寰亞發聲明證實死訊，表示他一直飽受情緒病煎熬。

根據《香港01》報導，寰亞藝人管理有限公司30日發出聲明證實，林皓霆已經離世，當中提到林皓霆一直飽受情緒病煎熬，「他一直以積極態度面對，突然傳來噩耗，家人和朋友一時間都難以接受。希望傳媒能夠給予空間，好讓家人先處理皓霆的後事及面對這艱難的時間，寰亞亦會盡全力向其家人和朋友提供一切協助」。

事實上，林皓霆日前才剛宣布，與香港女模蔡穎恩籌辦的網路時尚節目《衫P》原定於11月4日在YouTube首播，節目近日還發出新聞稿，兩人更還稱因這次合作發展出超友誼關係，升格家人，如今突然傳出噩耗，令粉絲和親朋好友心痛不已。

然而，他生前好友陳嘉寶的老公黃頌祈，貼出林皓霆走在沙漠上的照片哀悼：「Charles 善良，單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養」。

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