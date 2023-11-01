48歲女導演陳慧翎曾執導許多影視作品，有《下一站，幸福》、《愛情自有天意》、《媽，別鬧了！》，以及《你的孩子不是你的孩子》系列單元的導演及編劇，曾5度榮獲金鐘獎肯定，2013年罹患子宮頸癌，一路上樂觀抗癌，但1日仍與世長辭，與她合作過的賈靜雯、曾菀婷陸續發文緬懷。

曾菀婷1日在社群平台PO出有關導演陳慧翎的貼文，照片是《媽，別鬧了！》劇組參加台北電影節的合照，陳慧翎當時精神不錯，對著鏡頭比出半顆心，同框的還有林柏宏、賈靜雯、曾菀婷。曾菀婷寫下：「我們的第一次合作卻也是最後一次，還來不及站在台上感謝妳」，她提到當年選擇離開八點檔後事業並不是很順利，「妳是第一個相信我的人，也是我離開八點檔後，第一個給我機會的人，謝謝你把我當成妳挖掘出來的寶！無病無痛了一路好走～R.I.P.」。

陳慧翎友人透過她的facebook公告，她於11月1日下午三點病逝於台北萬芳醫院，走時很平順，沒有痛苦，「這些年來她堅強地與病魔奮戰，以超乎常人的意志和堅忍，撐過了一次又一次的難關，不只是為了自己，更為了捨不得她的人，一直努力奮戰到最後，臨走前，她最愛、和最愛她的人都陪在她身旁，她不孤單，因為她知道任何時候，都有一群撐住她的親友」，而友人提到選擇不設靈堂也不辦告別式，會以樹葬方式回歸大地。