《因為愛你》導演陶德海恩攜手兩大奧斯卡影后娜塔莉波曼、茱莉安摩爾，挖掘爭議禁忌戀情，《五月的你，十二月的她》即將在台上映。故事描述女演員伊莉莎白為飾演二十年前一樁全國八卦的核心人物格蕾西而造訪這對夫婦，當年36歲的格蕾西因為劈腿13歲的中學生喬成為全民焦點，兩人幾經波折最終順利走向婚姻，如今，伊莉莎白的出現將造成什麼樣的波瀾…？

在近期訪談中主持人問到拍攝結束後是否還會受到角色影響，查爾斯梅爾頓表示他對喬有很多愛，所以還沒完全整理好。娜塔莉波曼則回道她下戲後就會馬上和角色說掰掰，也許是因為有兩個孩子的緣故，她會立刻放下角色回歸母職。這位奧斯卡影后以專心投入角色聞名，在拍攝讓她捧起小金人的《黑天鵝》時，為戲減重了10公斤、一天工作16小時，但她也強調有了家室很難做到這種程度。

除了演員外，導演陶德海恩斯和編劇山米伯奇也勤跑宣傳，近日他們飛往電影的拍攝地——薩凡納，在拍攝時曾協力演出的薩凡納藝術設計學院（SCAD）舉辦了大師班與學生對談，現場座無虛席，結束後逾千人起立鼓掌，氣氛相當熱絡。主辦單位還準備了拍攝地朝聖之旅地圖，以及茱莉安摩爾在劇中的拿手甜點「翻轉鳳梨蛋糕」，並附上角色格蕾西的手寫卡片，來榮耀這個特別時刻！

紐約不久前也傳來捷報，《五月的你，十二月的她》一舉入圍哥譚獨立電影獎最佳劇本及最佳男配角，點亮了接下來的獎季前景。Variety資深編輯也預測《五月的你，十二月的她》將有極大可能爭取奧斯卡金像獎最佳影片、最佳劇本、最佳女主角、最佳女配角和最佳男配角等五項大獎。另有影評寫到：「海恩斯在通俗劇和脆弱人性間的靈活平衡可能為他爭取最佳導演和最佳影片提名。」