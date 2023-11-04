苗栗縣政府歡慶移民節邀新住民同聚後龍鎮溪洲社區田間焢窯，安排泡泡樂供幼兒們玩樂。（謝明俊攝）

苗栗縣政府歡慶移民節邀新住民同聚後龍鎮溪洲社區田間焢窯。（謝明俊攝）

每年12月18日是國際移民日，苗栗縣政府為表重視新住民權益，4日上午邀請全縣新住民老少，齊聚後龍鎮溪洲社區開心農場焢窯，並觀賞新住民第2代學子的精彩表演，包括移民署苗栗縣服務站、竹南區新住民服務中心等單位都到場共襄盛舉，苗栗縣副縣長鄧桂菊強調新住民也是我們中華民國的國民，大家平等生活在同一個地區，不能分彼此，共創安和樂利的生活。

苗栗縣政府歡慶移民節邀新住民同聚後龍鎮溪洲社區田間焢窯，苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員鄭碧玉到場與新住民同樂。（謝明俊攝）

苗栗縣政府歡慶移民節邀新住民同聚後龍鎮溪洲社區田間焢窯，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場致意。（謝明俊攝）

移民節源自於聯合國國的「國際移民日」，內政部2010年將12月18日訂為我國的移民節，藉以呼籲世界各國重視移人權與落實尊重多元文化，苗栗縣政府目前將新住民業務列在社會處婦民及新住民事務科內，未來縣府組織調整後，將把新住民業務獨立出來，更為重視新住民事務服務，為縣內眾多新住民及第2代做更多服務。

苗栗縣政府與內政部移民署合作，每年的移民節都會安排慶祝活動，今年為了結合後龍鎮在地人文風俗，利用秋末農作物收成之後，在田野之間舉行焢窯等活動，傳承過去農業時代的農閒情趣，因此，特別安排新住民及第2代學子們共同在溪洲社區開心農場一起來焢窯。主辦單位為了吸引幼兒們一同到場，還準備了泡泡樂供幼兒們玩樂。

4日上午的焢窯大會吸引了數百名新住民朋友帶著家中第二代到場，許多新住民朋友穿上個人國家地區的傳統服裝到場展示，讓更多在地民眾了解各國人文風情，苗栗縣長鄧桂菊特別強調新住民也是中華民國國民，縣府會更加照顧新住民權益，讓新住民更能融入本地，讓在地民眾更能尊重包容多元族群文化。