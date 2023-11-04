P. LEAGUE+ 在4日公告，為提升比賽品質及精采度，經董事會確認自2023-24 球季開始將調整部分賽務章程如下：

關於「球員名單、註冊」部分，洋將上場改為四節8人次，每節限2人次；每場可登錄3洋將，同時上場最多2洋將。登錄名單每場由最多13人調整成至14人（最少8人），包含2華裔或1華裔+1外籍生，洋將名額增至3人。開季註冊名單最少應有13人，不限總人數，但最多含2華裔或1華裔+1外籍生，洋將最少3人、最多5人。註冊大限（2024年04月03日上午10點）註冊名單限20人，最多含2華裔或1華裔+1外籍生及洋將4人。另傷兵註銷時，可不須解約 。

關於「季後賽賽制」部分，季後賽首輪，將從5戰3勝制改為7戰4勝制。

關於「紀律委員會」部分，執掌：一、影響聯盟形象 ，由紀律委員會依情節輕重完成判斷。二、刑事偵查交保、責付、限制住居或限制出境，罰款並禁賽5-15 場。三、刑事(缓)起訴，罰款並禁賽15-25 場。四、一審有罪，追加禁賽1到3 季。五、有罪確定，終身禁賽。本章節二至五款，紀律委員會仍可視情節調整處罰。

組成：由執行長邀請外部4位社會公正人士，共5人組成。本委員會之決議門檻為出席人數過半數同意。

關於「仲裁委員會」部分，執掌：一、球隊與球隊間之爭議，二、球隊與球員間之爭議，三、比賽外聯盟之決定，組成：由執行長邀請外部四位專業、社會公正人士共五人組成。本委員會之決議門檻為出席人數過半數同意。