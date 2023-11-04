買房除了自住外，也有不少人選擇投資出租，但屋況到底要整理到什麼程度才適合呢？一名網友近日打算將老套房租出去，在考慮有哪些部分需要翻修，結果意外引起討論，有人就提到天花板、牆面及地板最好要整理過，否則很有可能會租不出去。

鄉民「cocolin」近日在PTT房屋板表示，打算將一個屋齡27年的套房出租，好奇有哪些部分需要整理翻修，目前考慮的有天花板、廁所防水、落地窗框與玻璃及大門，「會裝潢，且再持有十年，但是很多東西有點猶豫，希望整理好之後租金和客群能好一點」。

網友則說「你要出租的話，天花板、牆面、地板這幾個項目要做好，不然可能是租的出去或租不出去的差別」、「這年份的房子，我會建議檢查電線是否該換」、「建議你保留預算，等房客進來要東要西再花在他身上，一般會很感謝」。

不過也有人建議「租客不一定會愛惜你的房子，但你可以愛惜你的錢包」、「成本太高不划算，建議不要翻」、「除非妳很想當全能住宅改造王，不然真的沒必要浪費錢」、「看翻修後租金能漲多少，超過2年才能回本就不建議」、「10年後才要賣，現在翻新的也舊了，到時候要賣是不是還要再翻？」