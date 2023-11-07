長期出租的房子，應該適時漲租還是維持原狀就好？一名網友透露，家中有一間在非六都市區的小店面，近日打算小幅度調漲租金，但其他人看完後反而不建議，認為漲租除了有可能會租不出去外，新租客的素質也難以確保，若遇到不好的對象，恐怕比租不出去還要慘。

鄉民「cocolin」近日在PTT房屋板表示，家中有一間在非六都市區的小店面，目前月租1.8萬，已近20年沒調過租金，長輩認為現在的租客態度很好，且都有準時繳房租，因此不打算調漲，但他發現附近行情都高5千至1萬元左右，因此想至少調個2000元至4000元，「想問大家對於這種長年租客，會去調整房租嗎？」

雖然有些網友喊「別被道德感制約了，漲」、「該漲就漲」、「你想漲就漲啊，不用想那麼多」、「直接漲，不要客氣」、「我這裡的房東2年約到就漲了，你還等到20年」。

但也有不少人建議「漲了你就要扛租不出去跟爛租客的風險」、「兩千一年才差兩萬，你有缺兩萬？隨便斷檔半年招租就少收十萬了耶」、「直接漲到行情價甚至略高，不然你就別漲，漲那幾千塊承擔的成本風險根本不划算」、「人家配合這麼久了，你又沒差那幾千元，萬一人家不爽不租，你空窗期跟爛房客因素有考慮嗎？」