世界羽聯BWF超級300系列德國羽球公開賽於5日進行最後一天決賽日，台灣男單周天成、男雙李洋／王齊麟分頭挑戰冠軍，5個項目決賽從台北晚間9點開始，由混雙決賽打頭陣，隨後是女單決賽，跟著是男單決賽，再來是女雙決賽，壓軸登場為男雙決賽。

目前世界排名第13的周天成是德國羽球公開賽男單頭號種子，台北時間5日凌晨在德國羽球公開賽男單準決賽以21比19、19比21、21比15氣走法國選手拉尼耶（Alex Lanier），預計台北時間5日深夜於男單決賽和本屆德國賽男單第2種子、香港選手李卓耀爭冠，周天成尋求本季首冠，雙方先前在BWF賽事交手過11次，周天成7勝4敗佔上風。

目前男雙世界第12的李洋／王齊麟，在這趟歐洲巡迴賽最後一站出運，一路晉級到決賽，是兩人本季第2度揮軍決賽，也要為本季第2冠努力，比賽預計台北時間6日凌晨展開，決賽對手世界排名第8的大陸組合劉雨辰／歐烜屹，兩組人馬去年澳洲公開賽對壘過，當時「麟洋」直落二落敗。