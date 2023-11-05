販賣古早味零食的「阿良古味」負責人高肇良曾因毒品7次服刑共11年，他歷經重大車禍、獄中面臨父親往生等衝擊，決定改頭換面，後來創辦阿良古味，頗受好評。他也當反毒志工，曾在多所學校、監獄舉辦講座，希望幫助更多人離開痛苦深淵。

高肇良說，自己年輕不懂事，因接觸毒品，曾7次服刑，總共關了11年。最後一次要入監前，還遇到重大車禍，一度氣切，在醫院躺了7.5個月。出院後直接入監服刑。也面臨服刑時父親往生。自己驚覺人生不能再這樣，決定重新開始生活。

為了擺脫毒品，他決定重新建立人際關係，改變自己的環境。他到中部工作、加入慈濟擔任志工，並在2011年遇到妻子，後來創辦阿良古味，販售素食零嘴如堅果、黑芝麻糕、夾心脆片健康零食。他至今也不間斷擔任反毒志工。高肇良說，自己曾到2000多所學校、監獄，以自身經歷辦過講座，「唯有經歷那種苦，才能幫助更多人離開痛苦的深淵。」

對於如何離開毒品？高肇良說，人際關係要重新建立，也要建立自己的信心，從中找到生命的價值，更需要社會、家庭的支持。高肇良說，家庭、社會，自己相互連結外，也要有經濟的支持，如找到工作的機會，才能改變人生。

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