長期致力保護日本天然紀念物「奈良鹿」的一般財團法人「奈良鹿愛護會」（下稱愛護會），日前遭自家獸醫師舉報涉嫌虐鹿，奈良縣政府今天公布調查結果，認定該設施環境不適當。

日媒日前報導，愛護會在奈良公園內的奈良縣政府設施「鹿苑」中，總計照顧約340頭鹿，其中曾有在公園附近破壞農作物等行為的約240頭鹿，則被安置在不對外公開的「特別柵欄」內。

愛護會獸醫師丸子理惠在今年8月到9月送到奈良市及奈良縣政府的舉報書中提到，被安置在特別柵欄內的公鹿並未獲得基本的餵食量，高達7成以上陷入飢餓狀態，一年死亡超過50頭。

日本放送協會（NHK）今天報導，奈良縣政府接獲舉報後從今年9月針對該設施的管理體制展開調查，並在今天公布調查結果。

調查結果指出，對照動物福利的5個國際標準等，發現在食物品質、餵食方式、收容空間內鹿群密度太高、休息場所不足等都有問題，並不適當。

奈良縣政府除認定愛護會責任重大外，也認為縣府本身未能掌握鹿群飼育狀況有一定責任。

有關特別柵欄的飼育方式，愛護會應該接受專家建議改善飼育環境。

至於未來如何處理特別柵欄，奈良縣政府將在檢討委員會下成立由獸醫師及農業相關人士等組成的小組進行檢討，預計一年後提出對策。