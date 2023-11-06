財政部高雄國稅局表示，營業人捐贈民生用品給政府機關或慈善團體，請務必留意依捐贈對象不同，適用相關營業稅法令規定也不同，以免一番美意卻因一時失察遭補稅處罰。

依加值型及非加值型營業稅法第3條第3項第1款及同法施行細則第19條第1項第1款後段規定，營業人以其產製、進口、購買之貨物，無償移轉他人所有者，視為銷售貨物，應按貨物之時價開立統一發票。又依同法第19條第1項第2款規定，營業人非供本業及附屬業務使用之貨物或勞務之進項稅額，不得扣抵銷項稅額；但為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者，不在此限。

國稅局說明，營業人於購買貨物時，已將支付進項稅額申報扣抵銷項稅額，嗣轉作捐贈使用時，除為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者外，依上揭稅法規定視為銷售貨物，應按貨物之時價開立統一發票給自己，且該筆統一發票之進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。

例如甲公司購入50個電熱毯，以進貨或費用科目列帳，並將購買時所支付之進項稅額申報扣抵銷項稅額，之後甲公司將其中30個電熱毯捐贈給市政府社會局，每個時價新台幣3,150元，依前揭規定應按視為銷售處理，開立買受人為甲公司之統一發票含稅總金額94,500元（銷售額90,000元、稅額4,500元），因屬對政府捐獻，如開立統一發票給自己，此進項稅額4,500元依法可申報扣抵銷項稅額，為簡化作業，除應設帳記載外，得免開立統一發票。又甲公司倘將其餘20個電熱毯捐贈給民間社福團體，則甲公司應依時價開立買受人為自己之統一發票含稅總金額63,000元（銷售額60,000元、稅額3,000元），此張統一發票所載之稅額3,000元不得申報扣抵銷項稅額，扣抵聯應由甲公司於開立後自行截角或註記作廢。