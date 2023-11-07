優質形象毀滅！Joeman惹麻煩遭逮道歉了！ 星座專家曾警告「有大事」引網友調侃 @chinatimesent

知名百萬YouTuber Joeman（翁雋明）YouTube擁有超過259萬訂閱，拍攝主題如開箱系列和對決單元都大受歡迎，豈料昨（6）日被爆出Joeman疑似涉嫌吸食大麻被逮，檢方訊後請回，但有網友發現他已經爆出負面消息，卻還是照常在頻道更新影片，引發大眾嘩然。對此，經紀人也做出回應。

Joeman於6日被爆疑似涉嫌吸食大麻，引發外界大量討論，原以為他會先暫時停止更新頻道，沒想到YouTube頻道再度上傳《Joe是要對決》影片「890元的奢華早餐吃到飽對決99元的平價早餐吃到飽」，引來不少粉絲撻伐：「還敢上片」、「還在發IG？」、「出事還賺流量」、「還不退訂一波」、「Joe是藥對決」。根據《自由娛樂》報導，經紀人對此也做出回應：「今天是週一，本來就是我們的週更時間，經製作人決議還是如期播出」。

經紀人回應Joeman照常上片一事。(影片來源/Joeman Youtube)

事實上，Joeman於臉書發出律師聲明稿，提及他已積極配合檢察機關調查完畢，經過偵訊後，目前已經平安返家，「為此，感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉。」並表示基於刑事偵查不公開原則，無法透露案情細節。

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