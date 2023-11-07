警方於Joeman新莊住處查獲3公克左右的大麻，由於「呼麻」工具齊全更懷疑為老手，除了大麻煙草外，還有印有大麻標誌的研磨器、磅秤、捲菸器、捲菸紙更高達十多條。（圖 / 劉詠韻翻攝）

YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻等人驚傳涉嫌吸食毒品，新北市刑事警察大隊昨（6）日將3人帶回偵訊，訊後均無保請回。不過根據知情人士透露，Joeman已經坦承吸毒犯行，更據傳他涉毒情事早被檢警盯上已有一段時日。

律師法老王6日晚間於臉書發文，指出Joeman 持有大麻遭逮，甚至住處被搜索，「應該是盯一段時間了」；另王至德也強調，Joeman當日即被放回家，此代表檢察官目前認定不是販賣，「不然這麼大的動作，通常就是聲押了。」

新北市刑大日前接獲線報，指有知名網紅疑似涉毒，經深入調查後，昨（6）日待時機成熟，兵分九路前往多處進行攻堅，先後將10人逮捕歸案，其中包括Joeman及蕾菈夫婦等人。另，警方也初步查獲Joeman持有約3公克大麻、蕾菈、湯宇持有約1公克大麻，訊後全案依毒品罪移送地檢署偵辦，至於藥頭等毒品來源，將持續擴大追查。

警方從Joeman住處查獲第二級毒品大麻、磅秤及施用器具等證物。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，警方從Joeman、蕾菈夫婦住處中查獲微量大麻和吸食器。對此，Joeman坦承大麻經由網路購買，蕾菈夫婦而然面對持有大麻提問，態度避重就輕，並稱菸斗是自泰國購入，不清楚如何攜帶回台，經新北地檢署複訊後，3人皆無保請回。

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