曾在前台北市長柯文哲時間擔任攝影官的「金牌霖」潘俊霖，指控柯文哲未經授權，涉盜用3張他擔任志工時拍攝的照片，並刊載於「台灣需要一位誠實的總統」等競選總統宣傳影片中，控告柯涉違反著作權法；台北地檢署7日首度以告訴人身分傳喚潘，釐清告訴意旨。

潘俊霖指控，他於2015年12月13日，自費拍攝柯宣傳自行車城市的行程；2016年2月27日，他也自費拍攝柯的「一日雙塔」宣傳行程，共有3張照片被柯盜用。柯涉嫌將3張照片製成「台灣需要一個誠實的總統」影片，並於今年7月9日，放置於柯的臉書粉絲專頁，以及YouTube個人頻道上，使公眾得以點擊閱覽，侵害其攝影著作權。

潘俊霖說，他2020年離職後，曾2020年7月28日、2021年2月21日及4月14日，他公開聲明指2015年至2020間所完成的攝影著作，未授權他人使用，並警告他人勿再侵害其著作權，但柯卻無視其聲明，涉嫌非法重製及盜用其所拍的3張照片。