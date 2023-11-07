Joeman針對大麻事件公開道歉。（Joeman YouTube）

知名YouTuber「Joeman（九妹）」翁雋明昨（6）日因持有大麻遭逮， Joeman依毒品罪嫌移送檢方訊後無保飭回。Joeman今日發表道歉影片，「我真的很抱歉，謝謝部分的人幫我說話，但我自己很清楚，在台灣吸食大麻就是違法的，我知法犯法，這百分之百是我的錯，我無從推卸責任」。有粉絲則開玩笑指出，Joeman連道歉影片都有2160p的超高解析度，相當有誠意，引發熱議。

針對大麻事件，Joeman今日發布道歉影片，坦言自己今年在台灣、國外都有吸食大麻，也持有少量大麻自用，不過他的確已經有段時間沒有使用，目前他全程配合警方驗尿，未來也會持續配合檢調偵辦，「我不會逃避，也絕對不會再犯」。

Joeman強調，「我真的很抱歉，謝謝部分的人幫我說話，但我自己很清楚，在台灣吸食大麻就是違法的，我知法犯法，這百分之百是我的錯，我無從推卸責任」，希望觀眾與粉絲若壓力大不要犯法，而是尋求其他抒發管道，最後Joeman也再度跟最愛的媽媽鄭重道歉。

對此，有網友指出，「連道歉都有2160p太有誠意了吧，Joeman加油」，留言一出引發迴響，許多人紛紛回應，「還有字幕」、「你好煩，但真的是說對了，有夠有誠意，不得不支持！Joeman加油！」、「下次道歉看能不能挑戰8K畫質」、「沒有奶開什麼2160p啦，我用240p看就好了」。

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