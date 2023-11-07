為洗刷「行人地獄」污名，交通部加強未禮讓行人的罰則，就有網友明顯感受到路上停讓行人車輛變多，甚至願意提早減速停等，好奇大家遇到會禮讓的駕駛會如何表達謝意，引起眾人討論，許多人也異口同聲分享最佳方式。

一名網友在PTT女板發文表示，近期有感覺在路上禮讓行人的汽機車有增加，被禮讓的機率大概從15%增加到60%，有些駕駛甚至是遠遠就減速停讓，無懼後方有許多車在等，自己遇到會舉手小幅度揮手致意，然後趕快走，好奇「大家會怎樣向禮讓行人的司機致謝呢？」

貼文引起討論，「點個頭，或是抬個手表示感謝」、「比個讚就好了，抬手比較像挑釁」、「我會手擺大一點，假裝有快走」、「讓是應該的，不讓是禽獸不如」、「車讓行人是應該的」、「支持禮讓行人的駕駛，要多鼓勵」、「本來就該讓，沒讓的直接瞪+錄影檢舉」。

大多數網友認為最好的致謝就是加快腳步，「覺得你快點走過去就是最大的感謝」、「望向對方點個頭然後快速跑走」、「快走就是最好的感謝，真的」、「不用謝，你快點通過就好」、「趕快走不用小劇場」。