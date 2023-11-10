這個年紀了什麼都想試試看？有網友深夜在1處街頭拍到有名中年男子，不明原因竟然直接躺在十字路口的斑馬線上，且該男子滑著手機，一會仰頭一會就躺平，詭異的行徑讓人摸不透；對此，這名在網上分享照片的網友感到相當無奈，也認為該男子若不小心被車壓到「是要算誰的？」，其他網友也表示「可能沒躺過想躺看看，解鎖人生成就」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳數張照片，從畫面中可見，深夜時段的十字路口上，有名中年男子不明原因直接躺在斑馬線上，且手中拿著手機滑著螢幕，一會將頭抬起，一會又躺平在地，讓人摸不著頭緒這名中年男子為什麼樣躺在路上；對此，原PO也在貼文寫下「這位爺，你可以到別的地方玩手機嗎？躺在這裡很舒服我知道，但不小心壓到你是要算誰的？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「完美詮釋什麼叫斑馬線要禮讓行人」、「可能沒躺過想躺看看，解鎖人生成就」、「這個扯」、「誰壓到就算誰的啊」、「碰瓷？」、「看哪個不長眼的，只能算那個人雖小」、「坐著玩、趴著玩、還是躺著好玩」、「喝醉了？」、「這個年紀了，什麼都想試試看」、「想賺大筆的吧...」。