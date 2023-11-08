雲林地檢署8日在虎尾鎮布袋戲館舉辦「全民來掃QR Code、查賄反賄一點通」反賄選活動，首度公布雲林地檢署反賄選代言人虛擬美少女「雲檢Mirai」（舞台背景人物），藉以引起年輕世代共鳴。（張朝欣攝）

明年總統、立委選舉逼近，雲林地檢署8日在虎尾鎮布袋戲館舉辦「全民來掃QR Code、查賄反賄一點通」反賄選活動，鼓勵民眾掃雲檢官網、雲檢官方臉書與Line的QR Code，並首度公布雲林地檢署反賄選代言人虛擬美少女「雲檢Mirai」，以及2支由年輕檢察官擔任影音主角的反賄短影音，藉以引起年輕世代共鳴。

雲林地檢署為凝聚全民反賄選共識，檢、調、警、廉、移於虎尾布袋戲館戶外廣場，共同舉辦「全民來掃QR Code、查賄反賄一點通」活動，強調「齊心查賄，全力出擊」，眾人手持球棒擊破氣球，露出雲檢官網、官方臉書與Line的QR Code，呼籲查察賄選不是只有政府的責任，更有賴全民以行動來掃賄。

雲林地檢署檢察長戴文亮表示，首度曝光雲林地檢署反賄選代言人「雲檢Mirai」及反賄短影音，由檢察官林柏宇與顏鸝靚擔任主角，都是能力優秀的新世代檢察官。顏檢更化聲「雲檢Mirai」聲優，展現檢察官嶄新風貌。

「Mirai」為日語「未來」之意，2名檢察官於活動現場與民眾互動進行快問快答有獎徵答，另民眾掃影片中的QR Code，點進去便能連結有獎徵答活動頁面，回答問題即可參加抽獎活動，有機會獲得500元禮券，藉此鼓勵民眾勇於提出檢舉，共同守護台灣前途及雲林未來。

戴文亮提到，分析兩岸局勢，若中共用飛彈來影響選舉，反而造成台灣反感，而且花費的金錢更多，若把同樣資金拿來作賭盤、以島內勢力來影響選舉，反而更省時省力，對台灣選舉的影響更重大，所以今年重點要防止選舉賭盤、假訊息，以及境外勢力干擾台灣選舉。