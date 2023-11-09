台中一名賴姓女子與丈夫阿明（化名）結婚多年，去年（111年）2月時，發現阿明行蹤不定，還經常心神不寧，賴女追問，阿明才坦承，與過去就讀假日進修班的女同學小芸（化名）婚外情。

阿明吐露，105年1月就開始與小芸婚外交往，持續到109年，交往期間曾到小芸家中發生性行為，還常陪伴她就醫。賴女看了阿明與小芸的LINE對話紀錄更加崩潰，不僅2人有親密對話，大部分都是男女交往時的撒嬌言語。

賴女更是不滿小芸沒有絲毫愧疚，嚴重破壞苦心經營的婚姻與家庭，還利用那段期間她生病重癱，需要氧氣維持生命及他人照顧之時，剝奪配偶權長達6年之久。賴女不甘受辱，請求小芸損害賠償100萬元。

法院審理，小芸否認與阿明是男女朋友，她表示，過去就讀假日進修班時，阿明擔任班長期間，富有責任感與服務精神，也會主動聯繫幫忙，進而對他產生信任，雙方因而熟識。

小芸反駁，賴女主張侵害配偶權，都只是阿明口述而已，我與阿明出遊的照片，未有擁抱或親密動作，只是一般友人外出遊玩合照，不足以證明是男女朋友或是侵害配偶權。

小芸還說，我108年罹患阿茲海默症發病，當時生活陷入混亂無助，才會接受阿明幫助，後因阿明取得我的信賴，才會將提款卡等重要物品，甚至薪水都交給他保管，阿明因而了解我的金流及病情、就醫狀況等，這些並不意外。

阿明則向法官供稱，105年1月在職進修時認識女同學小芸，沒多久就以男女朋友關係交往，110年1月才分手，全班同學都有結婚，只有小芸沒有結婚，大家都會自我介紹，所以大家都知道。

105年時小芸拿手機包括SIM卡給我，說用這支手機聯絡，我太太就不知道，之後就都用這支手機聯絡、拍照，111年2月時，我吃了安眠藥精神恍惚，賴女覺得我怪怪的，問我為何沮喪，我就承認有外遇。

後來，賴女查出我有1本109年的筆記，內容是我帶小芸去看病，而且診斷書沒收好剛好也被發現，因此我覺得瞞不住了。109年11月到110年1月，因為太常跟小芸通電話，所以我都偷偷去角落，避免被發現，但常常深夜講電話，因而讓賴女感到奇怪。

阿明說，我和小芸有去過大坑、埔里車埕、南投鳳凰谷、草屯公園、霧峰花園、彰化田尾、清水鰲峰公園、彰化鹿港、泰安派出所賞櫻、員山藤山步道、東勢大雪山國家公園、南投微熱山丘遊玩，我都有留存這些照片，外遇曝光後，也都提供給賴女。

法官檢視阿明與小芸對話紀錄，小芸：「謝謝你喔，你沒睡覺嗎？要不要抱抱睡覺。」阿明則向法官表示，交往期間有發生性行為，105年到108年大約發生近40次，平均1個月1次，大都是在她家，有時她約我，有時是出去遊玩回來後，109年就沒有發生性行為。

法官認，無直接相關證據可佐證，阿明與小芸真有發生性行為，此部分阿明所稱尚難採信。法官日前依法判決，認賴女請求精神慰撫金以10萬元為允當。可上訴。