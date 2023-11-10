婆媳問題難解，一名人妻坦言討厭回婆家，不過老公總是希望兩人能一起回去，甚至祭出「獎金」利誘，只要她回婆家不要擺臭臉、好好讓爸媽玩孫，一次就給她3000元。許多網友直言「用3000買下妳的無奈？這種老公不懂得體諒妳，千萬別答應！」不過也有部分網友認為加減拿，「如果1個月見1次真的還好，忍耐一下就過了。」

一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」社團發文抱怨，她和婆家三觀差太多，完全沒辦法相處，所以很討厭回去，但孝順的老公總是希望兩人能一起，因此她總是硬著頭皮去婆家，「每次都很痛苦」。

人妻表示，最近老公祭出獎勵，只要她回婆家不擺臉色、好好讓爸媽玩孫，一次就給她3000元，她好奇問網友「各位會放下恩怨回去婆家嗎？」

這篇貼文引起許多討論，大多網友都表示「妳的精神損失只值3000嗎」、「他的孝順不該連妳一起打包，公婆要玩孫，他自己帶回去就好，妳的心情不只值3000吧」、「3000超少，給我5000也擠不出假笑」、「多回幾次，妳就去掉半條命了。」

部分網友則認為「有錢好商量」、「3000去多久？2個小時我可以，多好賺」、「為了錢，1天而已沒關係啦」、「別跟錢過不去，多叫妳老公回家，順便賺零用錢。」