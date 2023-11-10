新北市八里地區1間鑄造業者，不遵守主管機關停工命令，逕行操作壓鑄機違反空氣污染防制法。（圖／警方提供）

新北市八里地區1間鑄造業者，不遵守主管機關停工命令，逕行操作壓鑄機違反空氣污染防制法，內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊，於昨（9）日查獲工廠負責人1名及外籍移工4名，並查扣壓鑄機（含熔解爐）10台、帳冊等證物1批。

新北市八里地區1間鑄造業者，不遵守主管機關停工命令，逕行操作壓鑄機違反空氣污染防制法。（圖／警方提供）

新北市八里地區1間鑄造業者，不遵守主管機關停工命令，逕行操作壓鑄機違反空氣污染防制法。（圖／警方提供）

警方調查發現，吳姓嫌犯明知該公司之非鐵金屬製品鑄造部分，自2019年6月14日起已遭新北市環保局命令停工，卻在未取得固定污染源操作許可證下，不遵守停工命令，仍繼續指示該工廠員工從事鑄造工作，期間不法利益高達1億元，警方完成蒐證見時機成熟即出動數十名警力會同移民署新北市專勤隊、新北市環保局重案組，持搜索票於案址廠房執行查緝，查獲吳姓嫌犯及4名外籍移工，全案經詢後依涉嫌空氣汙染防制法罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

保七總隊長翁群能呼籲，為使國民擁有優質生活環境，主管機關都會採取事前預防污染措施，只要公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，未依相關規定取得設置、變更或操作許可證，而逕行設置、變更或操作，即屬違規，不以是否已造成空氣污染為必要。另籲請民眾如有發現違反空氣污染防制法情形，請逕向保七總隊檢舉專線02-28625341電話反映，保七總隊將全力查緝不法犯罪。