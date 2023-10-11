上月傳出，退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員。（摘自立院直播）

上月傳出，退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員，退輔會主委原職則由國安會諮詢委員嚴德發接任。馮世寬今說，他沒有接到新的命令；但業務報告、備詢時，說出「珍惜在立院跟大家工作的時間」、「一度整理行李」、「說不定明天就被調政委」等話，言語中不乏有道別意味。

馮世寬上午在外交國防委員會業務報告時，表示自己擔任退輔會主委已有四年時間，先前傳出他將卸職，但期間並沒有接到新的命令，他按時到立院接受質詢，覺得非常榮幸，也會珍惜立法院與大家一起工作的時間，並感謝立院各屆立委對退輔會諸多指導與支持，致上崇高敬意與謝意。

國民黨立委陳以信質詢時詢問，這兩天以巴發生衝突，以色列遭到哈瑪斯組織襲擊，規模是50年來最大，現在以色列正進行報復行動，空襲加薩走廊，並動員超過30萬預備役軍人參戰，馮世寬曾任國防部長與空軍作戰司令，請他判斷以巴衝突為何會突然發生、這麼嚴重？

馮世寬說，最近他忙著立法院質詢，來不及研究此事，前面說他將調任政務委員，他以為他已放下重擔，在整理他的行李；他過去雖在以烏地阿拉伯待了三年多，這個問題他想，若不能和平共處，以色列只有消滅對方才能生存，其他的他沒有多想，無法回答立委詢問。

陳以信也詢問，國殤日華府遊行在白宮前，既然我們都有官員派駐，為何沒有退輔會官員前往參與？馮世寬說，每年大概有3次在美國會受邀，若未受邀就訪問，第一、沒有預算，第二，也不確定無法參加。

陳以信認為，可以主動爭取參加，此時退輔會人員欲上前補充，陳以信說「主委這個都不敢回答，為什麼？」馮世寬回應，不是不敢回答，「我說不定明天就被調政務委員」；他並說，陳以信說法非常正確，後續會爭取官員參加相關活動。