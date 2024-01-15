2024台灣總統大選塵埃落定，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票、得票率4成，當選新任總統。這次選舉國際媒體高度矚目。彭博今天報導，如此結果顯示北京對台政策對於台灣民意影響甚微， 然這也顯示中國對台政策將面臨新挑戰。

彭博指出，從2020年台灣大選以來，中國發射飛彈越過台灣上空。除了「圍台軍演」，還實施了一系列針對台灣的經濟制裁措施。中國官媒還在選舉前將批評陸方的賴清德定調為「破壞和平的人」。

彭博分析，2024台灣大選後，未來幾個月中國如何回應賴清德當選，將考驗北京與華府之間的關係，初步跡象顯示，中國將選擇低調回應。

中國國務院台灣事務辦公室則在沒有提及賴清德名字的情況下宣稱，選舉結果不能代表台灣主流民意。彭博指出，此反應顯示北京當局不會在台灣大選後後立即做出強烈反應，除大陸近來國際關係，國內經濟問題，其中一原因也是是台灣海峽的冬季天氣惡劣。

此外，彭博分析師威爾希（Jennifer Welch）表示，習近平在中國共產黨對台立場劃下如此堅定的紅線，習近平曾在幾週前宣稱兩岸統一「是歷史必然」，這使得他不太可能改變路線。