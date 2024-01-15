屏東縣一名領有證照的蘇姓保母，將住家1樓作為托育空間，2022年12月11日，由其同樣具有保母資格的丈夫（A男），與陳姓單親媽媽簽訂在宅托育服務契約，從2022年12月12日起，以每月1萬5750元的代價，在每周一至周五上午7時15分許起，直到下午5時15分許為止，照顧陳女8個月大的兒子。

不料，蘇女對男嬰哭泣行為感到煩躁、不耐，在照料過程中，一共14次重摔男嬰頭部，導致男右側硬腦膜下出血、左側顳側蜘蛛網膜下出血等傷勢，還出現癲癇以及無意識狀況超過24小時，最後導致「永久腦損傷」。

直到第三天，12月14日下午4時許，蘇女才發現男嬰神情有異，這才告知丈夫，由丈夫撥打119後陪同送醫，屏東縣社會處家庭暴力及性侵害防治中心以及恆春警分局接獲醫院通報，評估本案屬重大兒少受虐案件依法處裡並移送法辦。

法院審理， 法官勘驗鑑識器畫面顯示，蘇女將男嬰自34公分以上的高度，拋甩、重摔到工作平台；或是把男嬰用丟或推到嬰兒床上；蘇女還坐在舖有巧拼地毯的地面，用手將男嬰推倒；還拎起男嬰上半身直接放手，將男嬰摔回嬰兒床。

蘇女離譜行徑還不只這樣，她用右手抓住男嬰雙腳腳踝，將男嬰從工作平台上提起後，用甩的甩或是用摔得摔回嬰兒床；蘇女又用右手抓住仰躺在地面的男嬰右腳，拎起男嬰讓他頭下腳上狠摔回嬰兒床。

蘇女一共摔了男嬰14次，將男嬰頭部大力晃動或以急遽之速度撞擊異物，導致男嬰受有右側硬腦膜下出血、左側顳測蜘蛛網膜下出血、雙側視網膜下出血、頭部外傷併硬腦膜下出血、兩側硬腦膜內積水、癲癇症、無意識狀況超過24小時。

醫療紀錄報告顯示，男嬰受有多處損傷ISS：25分（ISS即Injury Severity Score，為「外傷嚴重度分數」，分數大於、等於16分為嚴重外傷，可申請重大傷病卡）、ICD-T07（即重大創傷且其嚴重程度達到創傷嚴重程度16分以上者）、腦傷致左側肢體無力、水腦症、眼部及眼底出血及右腦神經「永久性」損傷等傷害。

蘇女向法官表示，我當保母很有經驗，之前照顧小孩年齡層很廣，從不足1歲到5歲前都有，大部分都與被害男嬰一樣這麼小，我很清楚孩子健康狀況及如何保護，知道小孩的脖子很軟，這是我的基本常識，我清楚孩子很脆弱，我之前有過失致死經不起訴處分之案件，清楚小孩連溢奶都會死掉。

法官審酌，蘇女擔任男嬰的保母，本應秉持愛心及耐心提供照顧，明知男嬰為未滿足歲之幼童，仍僅因不堪負荷男嬰哭鬧等，在照顧男嬰期間凌虐14次，導致男嬰受到重傷害。日前依法判決，蘇女犯成年人故意對兒童犯重傷罪，處有期徒刑9年6月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。