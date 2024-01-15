據香港《經濟日報》引述路透報導，中國軍方、人工智能（AI）機構和大學，過去一年小批量採購美國禁止向中國出口的英偉達（Nvidia）晶片。

報導稱，招標文件顯示，自美國實施限制以來，已有數十家中國實體購買並接受了英偉達的半導體產品，其中包括英偉達的A100和功能更強大的H100晶片，這兩款晶片於2022年9月被美國禁止向大陸和香港出口。以及英偉達隨後為中國市場開發的速度較慢的A800和H800晶片，這兩款晶片在去年10月也被禁止。

報導稱，這些交易凸顯出美國在完全切斷中國獲得美國先進晶片途徑方面所面臨的的困難。這些晶片或推動中國在AI和軍用先進計算機領域取得突破。

持續獲取被禁的晶片，同時也凸顯出中國企業缺乏良好的替代品，儘管華為等公司已開發出競品。美國實施禁令前，英偉達在中國AI晶片市場佔九成市佔率。

文件顯示，採購方包括哈爾濱工業大學和電子科技大學。這兩所大學都已被美國列入出口管制清單，它們被指控參與軍事事務或隸屬於違背美國國家利益的軍事機構。