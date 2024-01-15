韓國政府宣布，最晚在2047年前，將在首都首爾南部建立半導體大型生態圈，三星電子以及SK海力士估計投資622兆韓元，約4720億美元。最晚在2030年，晶圓廠每月估將投產770萬片。目前該區有21座晶圓廠，2047年前可望新增16座，其中3座用來研發。三星電子股價一度漲0.68%，SK海力士也漲0.45%。

韓國官方數據顯示，去年12月從韓國運到中國大陸的貨櫃費用，月增4.8%。以40英尺大櫃來說，成本為518,000韓元，約393.38美元），去年11月為494,000韓元。不過，去年11月也是月增3.9%。同期而言，運往越南的運費也月增4.8%，連長兩個月。運到日本的則下降9%。至於韓國到美西月增1.9%，為423萬韓元，到美東也漲4.7%，達467萬韓元。

韓國最大貨櫃輪業者HMM一度翻紅，上漲0.24%。韓元兌一美元在1317.7價位附近，韓元貶4.2元。