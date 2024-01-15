外交部15日舉行記者會，外交部次長田中光宣布中華民國與諾魯共和國斷交。記者會前，諾魯共和國的國旗（左二）還陳列在外交部大廳。（劉宗龍攝）

邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

我國太平洋友邦諾魯擬與中共建交，外交部次長田中光今天召開記者會宣布，諾魯在向我索取巨額財務援助不成後，擬在外交轉向，今天上午11點45分開始即不再見我外交人員，外交部宣布，即日起終止與諾魯的外交關係及合作計畫，並關閉大使館。

外交部今天下午2點15分召開臨時記者會，田中光宣布，即日起終止與諾魯共和國的外交關係，中華民國外交部鄭重聲明，我國政府獲知諾魯政府將以聯合國的2758號決議，以及「一中原則」等理由，與中華民國斷交。

他說，為維護維護國家的主權以及尊嚴。我政府決定自即日起，終止與諾魯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館，以及技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。

田中光透露，外交部去年即已掌握一些情資，中國積極接觸諾魯政要，利用經濟援助，要求該國外交轉向。這期間，諾魯前總統昆洛斯訪臺出席我國國慶活動，以及第七屆玉山論壇，態度反覆搖擺，有一度甚至想取消來台，其內閣團隊更曾經研擬外交轉向。

但魯國去年10月25日通過對前總統昆洛斯的不信任案，於10月30日改選亞定繼任總統，他說，在諾魯完成內閣改組期間，立場一度回穩。新政府上任以後，我方積極與諾魯接洽各項雙邊合作計畫，更指派專人為鞏固台諾兩國緊密的合作夥伴關係而努力。

不過，田中光表示，諾魯之後持續就澳洲要關閉諾魯的難民處理中心有巨額財政缺口，以及澳洲在諾魯的銀行要關閉等理由，向我國索取巨額的經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。

他說，基於傳統的友誼，我國雖然秉持著最大的誠意，在能力範圍內提出協助方案，但諾魯昧於中國的利誘，枉顧我國的長期協助和情誼，與中國進行建交談判，政府自感痛心及以及遺憾。

田中光表示，中國歷年來處心積慮圖謀我邦交國，與諾魯政府建交談判早已展開，並且特別選在我國依據民主程序完成大選後的關鍵時刻啟動，意圖打擊台灣人民引以為傲的民主自由，赤裸裸的向世界展現共產極權的本質。

他強調，政府在此對極權中國對民主台灣採取強權霸凌，以及傲慢碾壓自由民主的作為，予以最嚴厲的譴責。對於諾魯輕諾寡信，再度附從中國引用聯合國第2758決議以及一中原則，表達最深痛的遺憾。

就在全世界許多民主國家祝賀台灣的大選勝利、民主勝利的同時，田中光表示，北京當局選擇用這種方式，打壓台灣衝擊國際社會的次序以及穩定，這是對民主價值的保護，以及對國際秩序的公然挑戰，這樣的責任當然是北京應該承擔，我們也呼籲北京當局，應該放棄對抗，回到國際秩序的軌道上，與台灣及區域各方面共同尋求互利多贏的努力。