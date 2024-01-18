台東胡姓婦人日前在金峰鄉衛生所看診領藥畢後，發現停放在外的機車不翼而飛，警方獲報協尋，竟是被求診的旅客「誤騎」回溫泉民宿，胡婦大度體諒，化解烏龍竊案。

大武警分局金崙派出所接獲金峰衛生所醫務人員報案，稱胡姓婦人剛看診完，準備離開時，發現機車不見了。警方獲報到場，胡婦焦急地說，她剛剛將車停放在衛生所機車停放區，而且有拔鑰匙。

警方騎乘警用機車於轄內巡查，在1間溫泉民宿外發現機車。經了解，原來是溫泉民宿的住宿旅客，因身體不適借用溫泉業者的機車到金峰衛生所看診，離開時錯將旁邊胡婦的機車誤認為民宿業者機車，不小心將機車騎回民宿。

民宿旅客連忙道歉自責，胡婦則展現大方氣度，對於車輛遭誤騎一事表示諒解，並且感謝警方熱心協助，順利尋回機車化解烏龍事件。

大武分局呼籲，民眾停車時應停放在適當地點，切勿違規及影響其他人、車，且無論是暫時或長時間停放，除將車內物品妥適收放外，也盡量停於有監視器的地點，並可拍照記錄，避免停放在人煙稀少、窄巷暗道等，以維護自身及車輛安全。