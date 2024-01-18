台東綠島田姓男子車禍送往鄉衛生所，不滿吳姓醫師評估未達後送標準，當眾以不雅字眼辱罵，甚至人身攻擊、恐嚇，犯妨害醫療業務執行罪，處有期徒刑2月。

台東綠島49歲田姓男子以漁業維生，去年7月28日晚間不慎發生車禍，被送往綠島鄉衛生所救治，吳姓值班女醫師評估田男傷勢輕微，未達後送台灣本島就醫的標準；未料，田男當下失去理智，不斷對吳女大聲咆哮、辱罵「幹你娘機歪」、「死大摳呆」、「破麻」、「做什麼醫生」等語句，甚至開嗆「你就不要在外面給我遇到」、「你就不要坐船被我載到」。

吳女心生恐懼向警方報案，田男於警詢及偵查中坦承不諱，涉犯刑法公然侮辱及醫療法妨害醫療業務執行罪，依刑法第55條規定，從一重論以妨害醫療業務執行罪處斷。

台東地方法院法官認為田男以脅迫方式妨害吳女執行醫療業務，所為實屬不該，酌情考量犯後態度，依妨害醫療業務執行罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。