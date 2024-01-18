啟碁公告去年第四季營運表現，其中，第四季營收為296.84億元，季成長1.63％，年成長2.03％，第四季稅後純益為8.69億元，較上季衰退38.45％，也較去年同期衰退15.63％，第四季單季每股稅後純益為1.94元。

累計去年全年營收為1,107.87億元，年成長16.3％，去年全年稅後純益為38.02億元，年成長21.78％，去年全年每股稅後純益為8.98元，啟碁去年全年營收、整體獲利及每股獲利均是連續第二年創下歷史新高。

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