力積電去年第四季營收為111.62億元，較上季成長7.3％，但在市場平均價格及毛利率持續下滑至3.1％之下，單季稅後淨損擴大至21.14億元，第四季單季每股淨損0.52元。

力積電去年全年營收為440.23億元，全年稅後淨損16.44億元，全年每股淨損0.4元。

總經理謝再居表示，今年第一季營收仍將有個位數下滑，大約是5至6％的減幅，主要是ASP仍在逐步提升中，且第一季工作天數較少，另外，若以全年來看，看好今年全年營運可望優於去年。