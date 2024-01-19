為加深普惠金融服務，基富通自今年元旦起，將辦公室遷移至「台北市敦化北路170號7樓」繼續營運，遷址後，官網、APP服務不中斷，客戶權益不受影響。同時自今年起，開放全平台買基金終身0手續費，老客戶既有定期定額契約的手續費率也直接降至0，讓每位國人都能以較低的成本安心理財。

基富通董事長林丙輝表示，儘管去年全球政經局勢變化劇烈，基富通落實普惠金融毫不鬆懈，包括與樂天國際銀行開辦「一鍵開戶」資料共享服務、推廣「好好退休準備平台」、舉辦「好好長大」活動鼓勵儲備子女教育金、推出專屬基金理財APP等，以提供投資人一個完整、客觀、安全與便利的基金投資管道，並獲得正面迴響。

截至2023年底，基富通平台累計受益人數逾25.5萬人、基金存量突破1,200億元，分別成長9%、35%。其中，20歲以下新增開戶數近3,000人、年成長152%，且30歲以下新開戶占比33%，凸顯鼓勵青年理財的成效。

值得一提的是，去年第4季新推出的全民基金理財專屬APP，提供免費、豐富與獨家的基金資訊，吸引投資人踴躍下載使用，短短三個月的時間，累計下載人數已超過9萬人，且持續快速成長中。

林丙輝表示，身為國內線上基金交易平台的領頭羊，基富通長期遵循主管機關政策指引，推動普惠金融工作。放眼未來，將從ESG（Environmental環境友善、Social社會責任、Governance平台管理）三大面向著手，不遺餘力推廣正確理財教育、充實產品與客戶服務、提升資訊系統安全，給予國人更好的永續金融服務。