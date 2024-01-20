米蘭時裝周即將落幕，TOD’s也不負眾望推出系列實穿、時髦又高級的男裝單品，向來對品牌自身工藝、服裝單品材質引以為豪的他們，本季趁此推出「Pashmy企劃」找來獨特、珍貴的單品運用於平日都會生活中常見的服裝單品之中，高級面料散發的質感、色調，搭配品牌工藝展現出光芒內斂、既奢華又低調，舒適又時髦的服裝風格。

TOD’S30系列以棕色、黑色、杏色作為主色調。（TOD’S提供）

TOD’S 2024秋冬男裝系列。（TOD’S提供）

本季主打經防水、防汙處理的Pashmy飛行員外套，這件原為休閒風格的單品早已是品牌多季主打、也受到品牌粉絲喜愛的單品，不過本季品牌在剪裁上更貼近流線化，防水、防汙的特性又使其更不受穿搭地點限制，使穿著者可時髦地擁抱戶外生活;色調方面則以棕色、黑色、杏色為主色調，穿插暗紅色、米黃等暖色，抑或是冰藍色、藍綠色等冷色，使整體單品的穿搭風格更加豐富，除上述的飛行外套外，本季也有許多短板夾克、西裝外套等單品，並提供疊搭高領毛衣、襯衫等穿搭範本提供男性穿搭上的靈感，有趣的是相較於前幾季較為俐落的穿搭風格，品牌本季特意在將上衣下擺露出一小截，搭配針織面料的溫暖質地，使整體增加秋冬獨有的慵懶感。

TOD’S經典的豆豆鞋「長草」了，推出長皮草款式。（TOD’S提供）

TOD’S經典包款Di Bag，也推出不同顏色、大小以及異材質拼接款式。（TOD’S提供）

配件方面，品排標誌性的Bubble Gommino豆豆鞋長草了！推出使用長皮草的毛絨款式，另外還有珍貴的鱷魚皮和全新的羊絨柔皮革款式，與服裝系列相呼應，還有一系列採用自然色調的光滑皮革款式供選擇。另一經典單品，也因大包風潮的催化，Di Bag也走入正式場合之餘，也推出不同顏色、大小以及異材質拼接款式。

TOD’S 2024秋冬男裝系列。（TOD’S提供）

修身、經防水和防污處的Pashmy飛行員外套，TOD’S 2024秋冬男裝系列的重點單品。（TOD’S提供）

TOD’S 2024秋冬男裝系列。（TOD’S提供）