前總統府資政彭明敏在白色恐怖時期出走台灣，當時他與從事台灣獨立運動的宗像隆幸結緣，成為協助彭逃亡的關鍵人物，近日宗像隆幸遺孀宗像瑞江將兩人通聯書信整理並捐給國史館，並於今日出版《宗像隆幸與彭明敏往來書信集》，裡頭收錄1968至1972年兩人之間的229封信，揭露彭明敏不為人知的思想和當年的敏感事件。

國史館今天發表《廖文毅案史料彙編》、《史明相關案件史料彙編》、《宗像隆幸與彭明敏往來書信集》3套新書，至此台獨政治案件的系譜可算完備，3套書時間橫跨1940至1990年代，正好是戰後臺灣獨立運動從萌芽、成長到茁壯的過程。其中《宗像隆幸與彭明敏往來書信集》，可看出彭明敏出逃前後從未放棄為民主奉獻的努力。

回顧過往歷史，時任台灣大學政治系教授的彭明敏，1964年9月和其學生謝聰敏、魏廷朝等人因「台灣人民自救宣言案」被捕入獄，雖然時任總統蔣介石在國際壓力下下令特赦，但彭仍遭到嚴密的監控，彭明敏為此展開逃亡行動，而台獨聯盟日本本部盟員宗像隆幸就是協助彭明敏逃亡的重要關鍵人物。

書中除了完整呈現彭明敏的出逃計畫，更首度披露後續的「假結婚計畫」、「羊羹事件」、辜寬敏密會駐日大使彭孟緝，以及整合海外台獨勢力的嘗試等；一直以來，彭明敏給人的印象是溫和漸進的自由主義學者，與強調革命路線的臺獨聯盟作風明顯不同。若從本書他與宗像的書信往來，或可看見他大膽冒險、熱血激進的另一面貌。

這些書信時隔半世紀後再曝光，歸功於宗像隆幸遺孀宗像瑞江，她今日也特地赴台出席新書發表會，她說，兩人的書信內容被先生秘密存放在銀行保險箱中，因為擔心若遇到問題，可能會被搜索，進而讓書信內容曝光，而她也在了解到書信的歷史意義後，決定在宗像隆幸辭世後3天，將重要史料捐贈給台灣國史館出版。

宗像瑞江坦言，她起初難以理解為何先生要協助一位素未謀面的人逃亡，卻在整理這兩百封書信中，得知彭明敏是個非常有深度的人物，兩人也在裡頭約定要嚴加保密此次的逃亡計畫，也對彭明敏能成功出逃台灣而感到開心。

她也對台下的人說，幸好在混亂世代中有大家共同努力，台灣才有今天的民主化成果，期盼台灣未來能夠成為全新且獨立正常的國家。

國史館館長陳儀深也說，閱讀書信後，即可看到「不為人知的」彭明敏思想，以及在那個中華民國政府處境艱難的時代、白色恐怖的時代，台獨運動者的思考與抉擇，其中有很值得今天自命為純粹台獨、或自命為反台獨的朋友們參酌思考的地方。