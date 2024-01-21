拜登19日與尼坦雅胡通話，談論兩國方案的可行性。

美國總統拜登19日與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論巴勒斯坦人獨立建國的可能方案，拜登事後稱，認為尼坦雅胡最終可能同意巴勒斯建國的可能性，CNN也引述消息人士透露，以國總理實際上在通話中表示，他先前疑似拒絕以色列建國的發言，並不是要排除巴勒斯坦以任何形式建國，拜登與尼坦雅胡甚至談了未來巴勒斯坦國的可能特質，不過以國官員後續打臉。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮宣布，拜登19日與尼坦雅胡進行約40分鐘的通話，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，拜登在通話中重申了兩國方案的可行性，拜登當天也對外表示，有許多不同型態的兩國方案，許多聯合國會員國仍舊沒有自己的軍隊，並且認為尼坦雅胡最終會同意兩國方案。

CNN也引述一名熟悉兩人通話內容的人士指出，尼坦雅胡在通話中對拜登解釋，過去他疑似反對巴勒斯坦建國的任何公開言論，並不代表排除巴勒斯坦以任何形式建國。

消息人士透露，兩人談論了未來巴勒斯坦國的可能特質，這是最終可能需要談判的部分，描述這次通話「嚴肅」且「詳細」。

尼坦雅胡18日才反對外界關於巴勒斯坦建國的呼聲，「以色列需要控制所有約旦以西的領土，這與（巴勒斯坦）主權的理念相衝突」。

不過《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列總理辦公室20日發布聲明駁斥CNN報導，指出尼坦雅胡在通話中對拜登明確表示，他對加薩戰後的態度不變，在摧毀哈瑪斯後，以色列必須保有對加薩的安全控制，「這項要求與巴勒斯坦主權的要求互相矛盾」，以色列的聲明被美聯社評論為尼坦雅胡「斷然拒絕」拜登，拒絕巴勒斯坦主權。

尼坦雅胡幕僚芮格夫（Mark Regev）昨（20）日接受CNN主持人艾曼普（Christiane Amanpour）訪問時表示，以色列傾向讓巴勒斯坦自治，但又無法威脅到以色列。