美國總統大選即將在11月登場，根據民調顯示，前總統川普遙遙領先對手，極有可能代表共和黨披掛上陣，迎戰現任總統拜登。英國前首相強生也公開表態支持川普，稱他若能重返執政「將是世界的一大勝利」。

美國政治新聞網站Politico報導，強生（Boris Johnson）在《每日郵報》專欄中寫道：「我們都需要長大，學著適應可能的未來。如果他（指川普）做對的事情並支持烏克蘭，而我相信他會這麼做，那麼對這個世界來說，新川普任期將是一大勝利。」

不過川普此前曾多次稱讚俄國總統普丁，對北約則抱持懷疑，究竟他有什麼魅力，讓這位前首相願意支持？強生解釋，全球需要一位領導人，「他願意使用武力，又讓人難以捉摸，這會對西方的敵人形成威脅，」而川普就是那個「大家需要的人」。

Former UK PM Boris Johnson endorsed Donald Trump to be the next US president, arguing the controversial former leader might just be “what the world needs” right now. https://t.co/O0ekIvXGK5 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 19, 2024

他也指出，川普是第一位為烏克蘭挺身而出的美國總統，曾在2018年提供「標槍反坦克導彈」（FGM-148 Javelin）給烏軍，有鑑於此，預料他將不會辜負過去的努力，棄烏克蘭於不顧。

此外，川普是「自由市場和資本主義的熱情擁護者」，有興趣「與英國達成合理的自由貿易協定」，他若能再次當選，將為英國帶來好處。

根據Messenger/Harris於16、17日所做的最新民調，若此時舉行總統大選，由民主黨的拜登對決共和黨的川普，46%的選民將選擇川普，拜登則為42%。