歐央工會組織國際和歐洲公共服務組織(IPSO)進行的調查顯示，歐央員工對於整體高階管理團隊的信任度低於一年前，有60%的員工持負面看法。

約53.5%的受訪者認為，拉加德在此時不適合擔任歐洲央行行長，而22.8%的人表示她適任，23.8%的人沒有表示意見。IPSO稱，這是工作人員首次對央行行長表達出這樣的結論。

目前拉加德8年的任期處於中段。IPSO在周一公布的調查顯示，歐央員工多數關注於工資和工作條件等內部問題，並對此表達不滿。

不過IPSO也表示，大約半數的受訪者對拉加德打擊通膨的過往記錄表示懷疑。由於俄烏戰爭，油價飆升和能源價格上漲，推升了通膨，此亦為歐洲央行和許多經濟學家沒有能預見。

歐洲央行發言人說，該調查存在缺陷。行長和董事會完全專注於自己的職責，並實施了相關政策，以應對近年來前所未有的事件，例如新冠疫情和俄烏戰爭。

但是相較於IPSO之前的調查，歐央前兩任的行長德拉吉(Mario Draghi)和特里謝(Jean-Claude Trichet)雖有負面批評，但員工整體都給了正面的評價。

IPSO表示，在接受調查的約1100名受訪者中，近64%的人認為拉加德沒有改善歐洲央行的聲譽，但調查沒有進一步說明細節。

歐洲央行擁有超過3500名員工，他們選出IPSO代表，並且進入歐央的員工委員會。