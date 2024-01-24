台灣面積不大，與許多地方相比只是一個小島，但卻有很多不同的自然景觀，觀光方式更是五花八門，如泳渡日月潭、爬玉山、東部賞鯨等，不過有網友坦承，已經40歲了卻還沒去過宜蘭、花蓮，瞬間引起討論。

一名網友今（24）日在臉書「匿名3公社」表示，他40歲了仍沒有去過宜蘭、花蓮，雖然一直很想找機會去看看，但因為住在中南部的關係，路程來說至少要排個三天兩夜才會比較方便，可惜工作很難能排這麼多天假，只能期待以後有機會可以造訪，「大家全台灣每個縣市都去過了嗎？」

此話題瞬間引起討論，不少人喊「一天就能來回，其他都是藉口」、「老公跟我兩天來回台東，北部過去、南部回來，跟環島差不多了，只是除了台東其他沒停留」、「我是兩天一夜花蓮遊，搭最早的火車高雄—花蓮，然後租機車四處走走看看，清水斷崖、太魯閣、白楊步道水簾洞⋯⋯太多美景了」、「有夢最美，我也是一直找不到時間玩，宜蘭只有開車經過去花蓮賞鯨一次，有機會想再去一次」。

不過也有人與原PO一樣還沒將台灣給玩遍，說「沒去過嘉義，其他幾乎都去過」、「我也4x了，也是好幾個縣市從沒去過，雖然我排假很簡單，但實在沒年輕時說走就走的動力了」、「我也是30幾歲了，連日本都去過了，從沒去過花蓮台東，37歲那一年才真正去花蓮台東旅遊，從此愛上那裡的環境，好想搬去那裡住」、「金門縣還沒去過」、「雲林都没去過，希望今年一定走要去」、「金門馬祖還沒去過」。