已故日本傳奇音樂大師坂本龍一竭盡全力所進行的最後一場音樂會電影《坂本龍一：OPUS》將於3月15日正式在台上映，日前上映資訊公佈後，獲得廣大觀眾的討論，就連日前舉辦的「跨年特別場」與「生日紀念特別場」票券都幾乎一掃而空，適逢農曆新年將至，片商也將為觀眾在2月10日（六）至14日（三）期間，特別加開本片「春節特別場」。

坂本龍一親自參與20首歌曲的選曲、編曲和錄音，透過最後一場音樂會演奏電影《坂本龍一：OPUS》，曲目跨越他整個職業生涯，從黃色魔術交響樂團（Yellow Magic Orchestra）時期，再到驚豔世人的《末代皇帝》，直至他人生中的最後一張專輯《12》，用旋律講述其波瀾壯闊、與音樂為伴的一生。全片以唯美的黑白影像，以及從多角度照亮大師形象的燈光表現，讓舞台上只有完全集中於演奏的坂本龍一。

該片主要展現的主題「時間的經過」，透過黑白畫面的流淌，引領觀眾體驗跟坂本龍一共同度過的時間。尤其坂本龍一平時常說鋼琴是他雙手的延伸，在他錄製本片當下，以當時的身體狀態，不論是呼吸聲、翻閱樂譜的聲音，以及鋼琴的機械聲，都渾然一體地將觀眾帶入生動的演奏現場。深知這可能是展現自己藝術的最後時光，這回藉由透過音樂展現整個人生的《坂本龍一：OPUS》，邀請熱愛藝術與音樂的觀眾一同見證。

特別場放映將在台北真善美劇院、光點華山電影館、光點台北電影院、誠品電影院、台南真善美戲院、高雄內惟藝術中心等6家藝術戲院舉辦，只要在這段期間於上述戲院觀賞，就有機會獲得「《坂本龍一：OPUS》電影原文曲目明信片」，數量有限，送完為止，更多資訊請洽采昌亞洲電影世界官方臉書查詢。