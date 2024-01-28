「榮光傳愛、天籟同行」慈善義演開幕典禮今(28)日在清境農場舉行，由國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員傅正誠主持開幕。歲末寒冬之際，為發揚榮民「行善公益」精神，關懷弱勢、溫暖社會，此次輔導會結合臺北市光復國民小學國樂團天籟之聲來散播「善」、「愛」之關懷，喚起社會大眾支持參與慈善工作，一起創造「共福共愛」環境。

傅副主任委員表示，輔導會不僅要照顧好榮民、榮眷，也要為社會公益盡份心力，希望此次慈善義演活動能讓「善」、「愛」散播到社會每個角落。榮民長輩們「大愛精神」是眾所周知的，他們不但奉獻給國家，更疼惜社會，很多榮民伯伯慈善溫暖的奉獻讓我們每個人感動不已，我們要傳承這些榮民前輩無私奉獻的「大愛精神」，持續關懷弱勢、疼惜社會。

本次義演活動由光復國小國樂團老師和同學們無私奉獻參與，他們充滿熱忱貢獻一己之力，在這歲末寒冬之際點亮一盞燈，帶給現場聆聽的遊客溫暖光亮，也為農場旅遊提高觀光價值，讓遊客「享受清境、慈善伴行」。

「榮光傳愛、天籟同行」義演活動邀請臺北市光復國小國樂團老師及同學們一同至輔導會清境農場舉辦二場義演，國樂團為國內知名音樂團體，曾多次榮獲比賽佳績，第一場義演時間為1月28日至29日，廣邀社會各界人士、工商團體、企業共襄盛舉，期讓社會「善心溫暖在人間、天籟同行在清境」。